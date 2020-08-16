Лукашенко рассказал о формировании нового правительства

Минск, 16 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил действующему составу правительства осуществлять полномочия до формирования нового, об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Лукашенко напомнил, что правительство после избрания президента слагает полномочия. Президент Белоруссии поручил подготовить все документы, выверить их, а правительству продолжить осуществлять полномочия до формирования нового.

«Поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Лукашенко отметил, что правительство в основном сформировано, но могут быть «нюансы».

Ранее Лукашенко заявил, что в настоящее время на своем посту имеет только две цели — сохранить независимое и стабильное государство. Глава республики также отметил, что действующая власть удержит ситуацию в Белоруссии и никому не отдаст страну.