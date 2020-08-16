Минск, 16 августа. Техперсонал Белтелерадиокомпании намерен устроить забастовку в соответствии с законом, обеспечив бесперебойность вещания. Об этом сообщил глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев РИА Новости.

В субботу прошла встреча коллективов гостелеканалов с пресс-секретарем президента Белоруссии Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. Участники встречи неоднозначно оценили ее итоги.

«Там были те, кто против забастовки, те, кто поддерживает. Кого-то удалось успокоить, кого-то нет», — рассказал Кривошеев после встречи.

Глава союза журналистов добавил, что сотрудники Белтелерадиокомпании намерены бастовать, с ними состоятся две встречи — в воскресенье и понедельник. Он подчеркнул, что о забастовке объявил техперсонал.

«Техперсонал, не корреспонденты. Говорят о том, что могут устроить забастовку», — пояснил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о забастовках на предприятиях в стране. Глава государства назвал забастовки «ножом в спину».