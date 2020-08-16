В нескольких регионах РФ ожидаются ночные заморозки

Москва, 16 августа. Синоптики прогнозируют ночные заморозки в выходные в Коми, Омской, Иркутской областях и Якутии. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Осень приближается. В Коми температура будет понижаться до заморозков. В Сибирском федеральном округе тоже заморозки: в Омской области — до минус трех, в Иркутской области — до минус двух. В Якутии заморозки прогнозируются до минус трех», — сообщил он ТАСС.

Предположительно, заморозки в перечисленных регионах продержатся до 17 августа включительно.

Ранее резкое похолодание почувствовали жители не только столичного региона, но и Северо-Западного федерального округа, Урала и Поволжья. Как сообщил Вильфанд НСН, понижение температуры связано с тем, что в Тюменской области расположился центр циклона, а к западу — центр антициклона. По прогнозу специалиста, холодная погода ненадолго задержится в российских регионах: уже в субботу будет теплеть.