Жириновский назвал единственный путь Лукашенко

Москва, 16 августа. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко остался лишь один путь. Об этом политик заявил в эфире программы Владимира Соловьева в YouTube.

«Остался один путь из этого кризиса, из этого тупика, — это обратиться за помощью к России», — заявил Жириновский.

Лидер ЛДПР посоветовал Лукашенко использовать все договоры России и Белоруссии и активизировать работу спецслужб. По мнению Жириновского, Лукашенко нельзя медлить и нужно активнее принимать решения.

«Это большевистская революция продолжается сегодня в Минске. Если бы мы царя не свергли, и в октябре 1917 власть не перешла бы к интернационалистам, которых больше волновала мировая коммунистическая революция, сегодня бы этого не было», — добавил политик.

Ранее в субботу Лукашенко рассказал об итогах разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Белоруссии признался, что удивлен осведомленностью Путина о ситуации в соседней стране.

Президент Белоруссии подчеркнул, что Россия окажет Минску помощь при первом же запросе. Он напомнил, что с военной точки зрения у Белоруссии есть договор с РФ рамках Союзного государства и ОДКБ.