Саша Спилберг рассказала о положительном тесте на коронавирус

Москва, 16 августа. Видеоблогер Саша Спилберг рассказала, что заразилась коронавирусом. Звезда YouTube опубликовала в Instagram фото с положительным тестом на COVID-19.

На снимке Спилберг держит в руках тест на коронавирус, который показывает положительный результат. Также на фото попал и парень блогера, у молодого человека тоже тест показал наличие антител.

«У нас подтвердился коронавирус», — написала Спилберг.

Блогер призналась, что последние несколько дней были «в дымке», она и представить не могла, что заразилась коронавирусом.

Спилберг добавила, что у них с парнем разные симптомы — девушка рассказала, что у нее болело горло и был заложен нос. Кроме того, она потеряла обоняние, и ей все время хочется спать. У молодого человека симптомы более выраженные — у него поднялась температура и появилась сильная слабость.

«Симптомы у обоих разной тяжести, и мы находимся на карантине до 25 августа», — добавила блогер.

В мире число случаев коронавируса превысило 21 млн, скончались от коронавируса более 764 тысяч человек. В России выявлено более 917 тысяч пациентов с коронавирусом, скончались от коронавируса в РФ свыше 15,5 тысячи человек.

В субботу в Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что произведена первая партия вакцины против нового типа коронавируса, разработанной НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.