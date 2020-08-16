AP опубликовало видео с моментом гибели демонстранта в Минске

Минск, 16 августа. Агентство Associated Press опубликовало видеозапись, на которой предположительно запечатлен момент гибели участника протестов в Минске Александра Тарайковского.

Согласно данным МВД Белоруссии, инцидент произошел 10 августа. Пресс-служба ведомства сообщала, что протестующий «пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, но оно взорвалось в руке, и мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью».

Следователи сообщили на следующий день, что личность погибшего установлена. По данным ведомства, 34-летний Тарайковский ранее был судим по статье о причинении «тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека».

На видео запечатлены бойцы ОМОН с оружием. Очевидец снимает их со спины. Потом камера сдвигается влево, и становится видно мужчину, который с окровавленным животом падает на землю. В Сети участники протестов выражают мнение, что мужчина погиб не от взрыва СВУ, а попал под пули ОМОН. Однако из опубликованного видео нельзя сделать однозначный вывод о том, как погиб Тарайковский и было ли у него при себе взрывное устройство.

В воскресенье в Минске у метро «Пушкинская» прошла акция прощания с погибшим Тарайковским, в которой участвовали тысячи человек.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. С результатом более 80% в шестой раз подряд победу одержал Александр Лукашенко. Жители Белоруссии, не согласные с результатами голосования, вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Правоохранители жестко действуют против митингующих, передавал телеканал «360».