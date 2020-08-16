Стали известны планы ПФР по повышению пенсий до 2023 года

Москва, 16 августа. Для неработающих пенсионеров в ближайшие три года пенсии будут постепенно увеличивать. Такие данные содержатся в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России.

Согласно документу, примерный усредненный размер пенсий в 2021 году может составить 17 432 рубля. В 2022 году пенсия неработающих пенсионеров увеличится до 18 357 рублей, в 2023 году — 19 283 рубля.

Социальные пенсии также должны вырасти. В 2021 году размер выплаты составит 10 044 рубля, в последующие два года пенсия может вырасти примерно на 300 рублей ежегодно.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала Федеральному агентству новостей, какие пособия от государства для россиян сохраняются в сентябре. Весной правительство России увеличило максимальный размер пособия по безработице до величины МРОТ — с 8000 до 12 130 рублей на постоянной основе. Парламентарий заверила, что этот размер сохранится на том же уровне и в сентябре.

Кроме того, материальная поддержка от государства в сентябре будет оказана некоторым категориям российских семей с детьми. В частности, продолжатся выплаты на детей в размере по три тысячи рублей для тех семей, где один из родителей или оба потеряли работу. В этом году также выплачивается пособие на детей от трех до семи лет, где доход на человека в семье не превышает минимальный размер оплаты труда.