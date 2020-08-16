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Экономика

Стали известны планы ПФР по повышению пенсий до 2023 года

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Стали известны планы ПФР по повышению пенсий до 2023 года

Москва, 16 августа. Для неработающих пенсионеров в ближайшие три года пенсии будут постепенно увеличивать. Такие данные содержатся в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России.

Согласно документу, примерный усредненный размер пенсий в 2021 году может составить 17 432 рубля. В 2022 году пенсия неработающих пенсионеров увеличится до 18 357 рублей, в 2023 году — 19 283 рубля.

Социальные пенсии также должны вырасти. В 2021 году размер выплаты составит 10 044 рубля, в последующие два года пенсия может вырасти примерно на 300 рублей ежегодно.

Стали известны планы ПФР по повышению пенсий до 2023 года

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала Федеральному агентству новостей, какие пособия от государства для россиян сохраняются в сентябре. Весной правительство России увеличило максимальный размер пособия по безработице до величины МРОТ — с 8000 до 12 130 рублей на постоянной основе. Парламентарий заверила, что этот размер сохранится на том же уровне и в сентябре.

Кроме того, материальная поддержка от государства в сентябре будет оказана некоторым категориям российских семей с детьми. В частности, продолжатся выплаты на детей в размере по три тысячи рублей для тех семей, где один из родителей или оба потеряли работу. В этом году также выплачивается пособие на детей от трех до семи лет, где доход на человека в семье не превышает минимальный размер оплаты труда.

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