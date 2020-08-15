В Совфеде назвали условие для повышения пенсии

Москва, 15 августа. Повышение прожиточного минимума во втором квартале 2020 года может привести к росту пенсий, об этом рассказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова «Парламентской газете».

Минтруд РФ опубликовал проект приказа об увеличении прожиточного минимума до 11 468 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 392 рубля, для пенсионеров — 9422 рубля, для детей — 11 423 рубля.

Бибикова объяснила, что пенсия неработающего пенсионера не может быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Субъекты РФ устанавливают свой прожиточный минимум, но он не может быть ниже установленного федерального. При условии повышения прожиточного минимума пенсии будут увеличены.

«Минимальные размеры выплат могут быть увеличены не менее чем на эту сумму — то есть на 5,3%», — рассказала сенатор.

Ранее депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб сообщила, что средний размер пенсии по старости будет увеличен до 20 тысяч рублей в ближайшие несколько лет путем ежегодной индексации пенсионных выплат.

Стоит отметить, что в ближайшие три года состоится несколько этапов индексации пенсий. Согласно новому проекту основных характеристик бюджета ПФР, в 2021 году размер пенсий составит 17 432 рубля. В 2022 году данный показатель поднимется до 18 357 рублей, в 2023 году размер пенсии с составит 19 283 рубля.