Россияне начали получать новую выплату в 12 200 рублей

Москва, 15 августа. Новую денежную выплату от государства начали выплачивать определенной категории граждан.

На выплату могут рассчитывать семьи с детьми, отец которых проходит службу по призыву. Размер выплаты составляет 12 219 рублей 17 копеек в месяц.

Выплаты будут предоставляться на период службы отца ребенка, пока малышу не исполнится три года. Для получения денег следует обратиться в МФЦ.

В комментарии Федеральному агентству новостей первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отметил, что подобные социальные меры со стороны правительства — «это очень правильные шаги, так как помощь от государства поддерживает доходы населения и способствует улучшению потребительского спроса, от чего зависит общее состояние экономики». По словам эксперта, особенно важны подобные меры поддержки накануне 1 сентября, когда дети идут в школу.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что программу льготной ипотеки под 6,5% могут продлить еще на один год. По словам депутата, ипотека под пониженный процент повысили потребительский спрос на рынке недвижимости и выступила важным фактором стимуляции строительной сферы. Благодаря этому застройщики получили средства на новые проекты.