Младенца, над которым в Сочи издевался отец, могут отдать органам опеки

Сочи, 15 августа. Полиция в Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым «жонглировали», как куклой. Сейчас решается вопрос о передаче ребенка органам опеки, сообщил представитель регионального управления МВД РФ.

Ранее житель Сочи опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлеет молодой мужчина, который сидит в лесу на стуле. Он держит за ногу младенца и с невозмутимым видом размахивает им, как куклой.

Ролик заинтересовал полицию. Представитель ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщил РИА Новости, что сейчас по данному факту проводится проверка. В субботу правоохранители установили личности родителей ребенка. Ими оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Выяснилось, что сейчас семья живет в палатке в лесном массиве Хостинского района в урочище Ажек.

В полиции уточнили, что сейчас младенцу ничего не угрожает. Полицейские осматривают место, где сейчас живет пара. Маму ребенка доставили в полицию.

«В настоящее время решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки», — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что инцидентом заинтересовались следственные органы. Правоохранители намерены изъять материалы проверки, которая была проведена полицейскими накануне. Следователи хотят изучить условия жизни и воспитания ребенка.

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