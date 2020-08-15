Лукашенко приказал перебросить бригаду десантников на западную границу

Минск, 15 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска на западную границу в Гродно, сообщила БелТА.

Лукашенко признался, что его волнует ситуация на территории соседних Литвы и Польши — в странах проходят учения НАТО. Глава Белоруссии обратил внимание на эскалацию и наращивание вооруженного компонента на этих территориях.

«Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западных границах, перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно», — заявил президент Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко поблагодарил брестскую десантно-штурмовую бригаду и поручил ей работать во взаимосвязи с пограничниками для стабилизации ситуации на юго-западе.

В ходе совещания Лукашенко также заявил, что у него состоялся длительный, обстоятельный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Белоруссии признался, что удивлен осведомленностью Путина о ситуации в соседней стране. Президент Белоруссии сообщил, что РФ окажет помощь Белоруссии при первом запросе.