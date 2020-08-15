Манукян рассказал, кому достанутся права на творчество Легкоступовой

Москва, 15 августа. Блогер Вадим Манукян не верит в слухи о возможном алкоголизме скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой. Если это действительно так, отметил блогер, то «это масштабная трагедия».

В беседе с Nation News Манукян прокомментировал обстоятельства смерти Легкоступовой. По его мнению, это действительно мог быть несчастный случай. В слухи же о том, что у певицы были проблемы с алкоголем, блогер не верит.

«Конечно, меня удивляет, что дочь говорит о том, что был задействован алкоголь. Но я знал ее несколько лет, она говорила, что никогда не пила, что она была противником алкоголя. Если есть факт, что в последние месяцы она начала выпивать, то это масштабная трагедия. Человек действительно себе такого никогда не позволял. Я думаю, что это трагическое стечение обстоятельств», — заявил он.

Говоря о передаче прав на творчество артистки, Манукян выразил мнение, что все права будут переданы ее детям и маме. То, что муж будет претендовать на что-то, блогер не исключает, однако сомневается, что тот «будет права качать» в сложившейся ситуации.

Ранее певица Ольга Зарубина сообщила «360», что не может поверить во внезапную смерть артистки. По ее мнению, после развода с первым мужем Алексеем Григорьевым певица долгое время находилась в депрессии. Новое замужество сделало ее счастливой.

Напомним, 11 августа стало известно, что Легкоступову доставили в больницу с травмой головы. СМИ сообщали, что она попала в наркоклинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами на руках и ногах. Ее супруг заявил, что певица упала в ванной. Сейчас эта версия рассматривается полицией в качестве основной. 14 августа дочь актрисы Анетта Бриль написала о смерти матери, передавал НСН. Артистке было 54 года.