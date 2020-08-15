Лукашенко рассказал о своих целях на посту президента Белоруссии

Минск, 15 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время на своем посту имеет только две цели.

«У меня нет иных целей в настоящий момент, кроме как сохранить независимое и стабильное государство», — признался Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны республики.

Глава республики также отметил, что действующая власть удержит ситуацию в Белоруссии и никому не отдаст страну. Лукашенко подчеркнул, что чиновникам не хуже него видно, что в республике пытаются раскачать обстановку в обществе. Президент рассказал, что за границей уже создают какое-то правительство. Он отметил, что в Белоруссии все хорошо с совмином, ведь он сформирован согласно конституции.

Лукашенко добавил, что никакие иностранные посредники и кабмины Минску не нужны. Он рекомендовал желающим «помочь» таким образом навести порядок у себя. Он констатировал, что в дело вовлекли уже работников предприятий. Ситуацию с забастовками Лукашенко назвал «ножом в спину».