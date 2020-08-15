Тимошенко назвала «единственно верное решение» кризиса в Белоруссии

Киев, 15 августа. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала проведение новых президентских выборов в Белоруссии «единственным верным» решением.

На своей странице в Facebook, Тимошенко обратила внимание на то, что результаты прошедших в Белоруссии выборов президента вызвали волну протестов по всей стране. Украинский политик призывает провести новое голосование.

«С гарантией свободного участия всех кандидатов, избрание независимой ЦИК и мощной наблюдательной миссии от мировых демократических институтов», — уточняет Тимошенко.

Политик также осудила применение силы против участников протестов.

«Батькивщина» как политическая сила, которая была непосредственным участником обоих Майданов на Украине, осуждает жестокое нарушение прав мирных жителей, журналистов, медиков, за которым сейчас следит весь мир», — написала она.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. С результатом более 80% в шестой раз подряд победу одержал Александр Лукашенко, его главная соперница Светлана Тихановская набрала 10,09%. Вскоре стало известно, что она покинула страну. Жители Белоруссии, не согласные с результатами голосования, вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Правоохранители жестко действуют против митингующих, передавал телеканал «360».

По данным МВД страны, с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел. Задержали почти семь тысяч участников протестов. Пострадали сотни протестующих, один погиб.