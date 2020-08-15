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Гинцбург объяснил высокую скорость производства вакцин

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Гинцбург объяснил высокую скорость производства вакцин

Москва, 15 августа. Современные научные методы позволяют подготавливать прототипы вакцин заранее, тем самым сокращая сроки создания препарата до месяца, заявил директор национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

«Современные генно-инженерные методы позволяют заранее создавать прототип вакцин против тех эпидемически значимых штаммов, которые, как мы предполагаем, могут появиться», — объяснил он в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Гинцбург отметил, что прототипы могут нарабатываться заранее и храниться в холодильниках, это позволяет сократить срок изготовления препарата с пяти до одного месяца. 

Кроме того, Гинцбург рассказал, что преимущество разработанной Центром вакцины заключается в том, что она двухкомпонентная. 

«Это делается для того, чтобы когда вводится первый раз вакцина — она вызывает образование антител, то при втором введении индуцируется еще образование клеток памяти», — объяснил он.

По словам главы центра, клетки памяти позволяют при проникновении возбудителя в организм даже через год-полтора образовывать нужные антитела.

В субботу в министерстве здравоохранения сообщили, что произведена первая партия вакцины против нового типа коронавируса, разработанной НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи. Кроме того, ведомство выпустило инструкцию по медицинскому применению зарегистрированной вакцины, сообщили «Известия».

Гинцбург объяснил высокую скорость производства вакцин

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