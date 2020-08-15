В республике Коми обсудили, как вернуть деньги в бюджет региона

Сыктывкар, 15 августа. В Республике Коми придумали, как разработать собственную программу развития и выстроить модель отношений с центром — экономические проблемы субъекта обсудили на круглом столе «Экспертного клуба» в Сыктывкаре, сообщает Федеральное агентство новостей.

За 2019 год налоги с территории республики возросли на 2,8% и составили 245 млрд рублей. «Обратно» в бюджет республика Коми получила лишь 36%. За 2019 год 131,8 млрд рублей перечислили предприятия нефтегазовой отрасли республики Коми. При этом, дефицит в бюджете республики на 2020 год — 7 409 659,1 тыс. рублей.

Председатель совета партии «Родина» по экономике Михаил Хазин предложил выстроить определенную модель отношений с центром. По его мнению, каждому региону необходимо разработать собственную программу развития.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления КРАГСиУ Алексей Облизов рассказал, какие идеи есть у партии «Родина» для улучшения экономики. В их числе — дифференциация бизнеса и создание условий по направлениям, развитие инновационного сектора, развитие новых возможностей.

«По нашей республиканской стратегии есть отрасли, которые поддерживает федерация, — сказал Облизов. — Это добыча, лес, нефтепродукты. Проблема в том, что это истекаемые ресурсы, необходимо переходить на другую специализацию, интеллектуальные ресурсы, культурную среду».

Спикеры отметили, что основными проблемами региона по-прежнему остаются кадры: молодежь предпочитает уезжать в крупные города, регион остается без значимых профессионалов — врачей, педагогов. В своей программе социально-экономического развития региона партия «Родина» предложила сделать упор именно на «человеческий капитал».