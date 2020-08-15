Юрист объяснил, почему Россия объявила в розыск белорусов Путило и Цепкало

Граница между союзным государством России и Белоруссии абсолютно «прозрачна» — можно даже сказать, что ее практически и нет. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.

Так собеседник ФАН отреагировал на новость о том, что РФ объявила в розыск основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило и бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало. Последний в конце июля бежал из Минска в Москву, спасаясь от уже заведенного на него уголовного дела по обвинению в получении взятки.

«За совершение данного преступления по УК республики Беларусь предусмотрено наказание от пяти до семи лет лишения свободы, — заявил Соловьев. — Соответственно, опираясь на межгосударственные соглашения и тесные связи между двумя союзными государствами по линии правоохранительных органов, гражданин Цепкало был объявлен в международный розыск и в Российской Федерации тоже».

Юрист напомнил, что между нашими странами уже давно заключено соглашение об оказании правовой помощи друг другу и выдаче преступников. Россия — это основной партнер Белоруссии в правоохранительной сфере.

«И поскольку у нас общее пространство, и граждане наших государств могут легко пересекать границы без каких-либо виз и специальных разрешений — просто по предъявлению паспорта! — то совершенно логично и абсолютно правильно, что вслед за белорусской стороной и российское МВД объявило гражданина Цепкало в международный розыск для того, чтобы помочь нашим коллегам в раскрытии тяжкого преступления», — заметил эксперт.

Собеседник ФАН также рассказал, что он думает об уголовном преследовании основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило.

«Это достаточно молодой человек, 22 года ему, проживает в настоящее время в Польше, — заявил Соловьев. — И для того, чтобы он не мог, скрываясь от правосудия, эмигрировать в Россию, мы также объявили его в международный розыск. Он обвиняется по статье за организацию массовых беспорядков в республике Беларусь».

Юрист назвал Путило «подстрекателем, у которого не хватило духу приехать в страну, где он пытается свергнуть конституционный строй».