В Турции зафиксировали рекордный прирост заболевших коронавирусом за сутки

Анкара, 15 августа. За последние сутки в Турции зафиксировали 1 256 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем за последние 45 дней. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Мы достигли самого высокого за последние 45 дней числа положительных диагнозов», — сообщил министр.

Коджа добавил, что стремительно растет и число пациентов в критическом состоянии. Он призвал приложить все усилия, чтобы уменьшить количество новых пациентов, число тяжелобольных, а также смертей.

Глава Минздрава Турции отметил, что за сутки было проведено более 67 тысяч тестов на коронавирус, скончался 21 человек. Общее число летальных случаев в стране достигло 5955, а число зараженных составило 248 117.

Президент «Российского союза туриндустрии» (РСТ) Андрей Игнатьев рассказал «Известиям», что туроператоры уже вывезли в Россию всех организованных путешественников, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что за границей застряли лишь туристы, которые бронируют туры за рубежом самостоятельно.