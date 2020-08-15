Мясников рассказал, можно ли избавиться от целлюлита

Москва, 15 августа. Доктор Александр Мясников ответил на вопрос зрительницы о том, как можно убрать целлюлит. По словам специалиста, в этом вопросе можно только поменять мужчину, от целлюлита же избавиться невозможно.

«На самом деле совет один — завести такого мужчину, которого это не интересует. Единственный ответ на вопрос, как избавиться от «апельсиновой корки», — никак», — ответил на вопрос зрительницы доктор в эфире программы на телеканале «Россия-1».

Мясников уточнил, что в быту целлюлитом называют небольшие неровности на коже. Однако в медицине так называют серьезную проблему — воспаление подкожного жира, которое сопровождается высокой температурой, гноем, отеком и покраснением кожи.

«Ну, апельсин же не плачет, что у него такие впадинки. У кого-то есть, у кого-то нет», — добавил Мясников, призвав женщин не комплексовать по этому поводу.

Ранее доктор Мясников отметил, что правильное питание позволит не только сбросить лишний вес и рассчитывать на более долгую жизнь, но и способно повысить настроение человека. Он назвал основные продукты, употребление которых стоит избегать.

Одним из таких продуктов является черный хлеб. Кроме того, подчеркнул Мясников, враг «диеты хорошего настроения» №1 — колбаса. Как и другие копчености, колбаса приводит к ожирению, снижению инсулинорезистентности организма, а впоследствии и онкологии.