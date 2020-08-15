Политолог описал сценарий предоставления Белоруссии военной помощи от РФ

Вероятность того, что какие-то соседние Белоруссии страны в рамках «братской помощи» ее народу захотят провести военную интервенцию, не является нулевой. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Так собеседник ФАН отреагировал на новость о том, что на совещании в Центре стратегического управления Минобороны президент республики Беларусь Александр Лукашенко объявил, что у него с его российским коллегой Владимиром Путиным достигнута договоренность об оказании в случае необходимости военной помощи Белоруссии.

«РФ и РБ связаны договором об обороне в рамках ОДКБ, — напомнил политолог. — Так что между нашими странами есть определенные обязательства друг перед другом в деле обеспечения взаимной обороноспособности. Это всем известная информация, никакой тайны здесь нет. И в том, что президент России вновь заявил о своей приверженности положениям союзного договора, ничего удивительного нет — напротив, это абсолютно естественная декларация, которая в очередной раз показывает, что Российская Федерация остается последовательной в выполнении взятых на себя международных обязательств».

Эксперт отметил, что ОДКБ регулирует вопросы взаимной обороны в случае внешней агрессии со стороны третьего государства (или военного блока).

«Возможно ли это в нынешних обстоятельствах? Что ж, нужно признать, что в Белоруссии ситуация достаточно сложная — и я думаю, что лидеры этой страны, включая военных стратегов, просчитывают разные сценарии, включая тот, при котором некоторые государства захотели бы поучаствовать во внутренних делах республики Беларусь. А почему бы и нет? Почему сбрасывается со счетов возможность оказания той или иной конфликтующей стороне военной поддержки?» — спрашивает собеседник ФАН.

Солонников описал один из вероятных сценариев того, как дальше может развиваться ситуация в союзном нам государстве. Он сразу оговорился, что вероятность его невелика — однако если международная обстановка вокруг Белоруссии накалится до предела, именно он имеет наибольшие шансы на реализацию.

«Предположим, что одно из посольств Белоруссии в какой-то из стран Евросоюза под тем или иным давлением или даже в рамках какой-то интриги соглашается признать Светлану Тихановскую законно избранным президентом. Далее на территории данного посольства (официально являющейся территорией РБ) она приводится к присяге в качестве главы белорусского государства. После этого она, разумеется, обращается к руководителям ряда стран за военной поддержкой в деле «наведения порядка» у себя в государстве и борьбы с незаконными узурпаторами власти. И кто-то ей в итоге помогает! А почему бы и нет? Возможна гипотетически такая ситуация? Еще как возможна!» — рассказал политолог.

Эксперт напомнил, что введение войск в соседнее государство с целью подавления там массовых столкновений производилось в новейшей истории неоднократно — как в Африке, так и в Азии.