Российские спасатели вернулись из Бейрута

Москва, 15 августа. В субботу три спецборта МЧС РФ вернули на Родину порядка 160 спасателей, которые десять дней принимали участие в спасательной операции после взрыва в столице Ливана, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.

Поисково-спасательные работы шли без перерыва в три смены около эпицентра взрыва в Бейруте. Сотрудники МЧС РФ и кинологи обследовали более 31,5 километра пострадавшей территорий. 26 тыс. кв. метров было обследовано с помощью беспилотников.

«В результате поисковых работ обнаружены и извлечены из-под завалов тела десяти погибших. Медицинскую помощь в аэромобильном госпитале получили порядка 600 пострадавших, в том числе 70 детей», — сообщили в МЧС РФ.

Российские спасатели покинули Бейрут в числе последних. Поисковые и спасательные работы на месте завершены, остался только разбор завалов.

Напомним, в порту Бейрута 4 августа взорвались более 2,7 тонны аммиачной селитры, которую еще в 2014 году конфисковали таможенники. Взрывная волна разрушила буквально половину города. Без крова остались почти 300 тыс. бейрутцев, погибло более 170 человек, около 4 тыс. человек пострадали. По факту ЧП в Ливане возбудили уголовные дела в отношении 25 граждан, передавал RT.