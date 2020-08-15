Ученые установили порядок возникновения первых симптомов COVID-19

Вашингтон, 15 августа. Американские специалисты университета Южной Калифорнии установили вероятный порядок возникновения первых симптомов COVID-19. Ученые рассчитывают, что это поможет людям своевременно выявлять заболевание и обращаться за медпомощью.

Первыми симптомами при заболевании коронавируса чаще всего являются повышенная температура и сильный кашель. Вскоре добавляются мышечные боли, тошнота и расстройство стула.

Автор исследования Джозеф Ларсен подчеркивает, что выявление заражения на ранней стадии поможет сократить время для госпитализации.

Чтобы установить порядок возникновения симптомов, ученые проанализировали показания более 55 тыс. пациентов с COVID-19. Ларсен подчеркивает, что очередность симптомов играет большое значение в точности установления диагноза.

Ранее в субботу сообщалось, что в России началось производство вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром имени Н.Ф. Гамалеи. В Минздраве уточнили, что первая партия препарата уже произведена, передавал RT. По предварительным данным, выпуск необходимого для россиян количества препарата может занять от девяти до 12 месяцев.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко подчеркнул, что производство вакцины против COVID-19 будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок. При этом, по его словам, ведутся переговоры об экспорте российских технологий в иностранные государства, напомнил «Ридус».