Познер уверен, что РФ первой создала вакцину против коронавируса

Москва, 15 августа. Телеведущий Владимир Познер развеял сомнения одного из читателей по поводу вакцины от коронавируса. Ответ он опубликовал на сайте «Познер Online».

Напомним, что автор вопроса высказал предположение, якобы заявление о создании вакцины от коронавируса было сделано специально, чтобы обогнать в этом другие страны, мол, Россия первая достигла успеха в борьбе с инфекцией. По его мнению, могло получиться, что сделали громкое, но преувеличенное заявление.

Телеведущий обратил внимание, что о создании вакцины говорил лично президент РФ Владимир Путин. Познер подчеркнул, что «российский лидер — не болтун».

«Это не тот человек, который готов подставить себя, быть посмешищем», — подчеркнул ведущий.

Напомним, что Владимир Путин 11 августа сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса. Российский лидер подчеркнул, что эффективность отечественной разработки подтверждена клиническими испытаниями. Препарат был создан специалистами центра Гамалеи.

Согласно данным исследователей, вакцина будет почти два года обеспечивать организм иммунитетом к коронавирусу. В Министерстве здравоохранения РФ подчеркнули, что испытания препарата проводились не только на грызунах, но и на двух группах добровольцев.