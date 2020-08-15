Названы три сценария конца света

Вашингтон, 15 августа. Американский космолог Кэти Мак в своей книге описала три возможных сценария конца света. Первая и самая популярная версия предполагает, что Вселенную ждет тепловая гибель.

Космолог из Университета Северной Каролины Кэти Мак в книге «Конец всего (с точки зрения астрофизики)» заявляет, что конец света неизбежен. По предположительным данным, произойдет он не раньше, чем через 200 млрд лет. Основываясь на мнениях мировых исследователей, Мак озвучила три главные версии того, как именно умрет Вселенная.

Первый вариант, являющийся самым популярным в научном сообществе, предполагает тепловую гибель. События будут развиваться постепенно где-то в течение десяти в сотой степени лет, передает «Царьград». Вселенная исчезнет вплоть до мельчайших атомов, и в конце концов прошлое и будущее объединятся в одно.

Вторая версия описывает «большой разрыв», который разрушит пространственно-временную ткань. Из-за отсутствия гравитации космические тела начнут хаотично блуждать в космосе. При таком развитии событий Землю ожидает невероятный по масштабам взрыв.

Третий сценарий описывает, как в один момент сгинет в «квантовом пузыре» нестабильная материя, из которой соткана наша Вселенная. Жители земли не успеют даже осознать произошедшее.

Ранее сообщалось, что новый космический корабль «Орел» не может самостоятельно летать к астероидам, но в составе межпланетного комплекса это возможно, как и полет на Марс. Об этом рассказал главный конструктор корабля Игорь Хамиц.

Он напомнил, что одной из главных задач «Орла» является обеспечение пилотируемых миссий к Луне. Техническое задание, по словам Хамица, предусматривает транспортировку экипажей на МКС.