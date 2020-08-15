Хирург назвал стоимость пластических операций Успенской

Москва, 15 августа. Певица Любовь Успенская неоднократно делала пластические операции, в том числе и на лице. Они часто становились поводом для обсуждений пользователей соцсетей. Что именно было сделано 66-летней звезде и сколько это могло стоить, прокомментировал пластический хирург Тимур Нугаев, пишет iReactor.

По мнению эксперта, операции могли обойтись исполнительнице в пять миллионов рублей. Однако это стоимость только тех операций, которые были сделаны на открытых частях тела: на лице, шее, груди.

«Я думаю, что она потратила не менее пяти миллионов рублей на операции. У нее было несколько лифтингов: у нее была подтяжка лба, точно блефаропластика, и, как мне кажется, несколько. Плюс у нее были филлеры. Либо у нее так хорошо косметологи работают, либо это какие-то скуловые и подбородочные импланты. У нее была ринопластика, пластика шеи — это то, что можно сказать по поводу лица», — сделал заключение Тимур Нугаев.

Стоит отметить, что исполнительница ранее рассказывала, что активно занимается физическими упражнениями, следит за сбалансированностью рациона, а также посвящает время занятиям йогой ради сохранения фигуры. Хирург не сомневается, что такой режим благотворно сказывается на фигуре. В то же время он не исключил, что звезда все же делала липосакцию и несколько контурных операций тела. Например, врач мог изменить ей формы и размер груди.

Напомним, что в начале августа певица поделилась с поклонниками видеороликом на тему, как она проводит домашний вечер. По мнению подписчиков, с лицом певицы «поработали» косметологи, причем, результат получился неудачным. Они спрашивали, что у нее с лицом, зачем так себя «изуродовала».