Орлова подогрела слухи о романе с Кадони фото в трусах

Москва, 15 августа. Телеведущая Ольга Орлова опубликовала неоднозначное фото со своим коллегой по съемочной площадке Владом Кадони.

На снимке Орлова в халате прикрывает экс-участника «Битвы экстрасенсов» своим телом. Фотограф застал ведущих в одном номере, когда Кадони был в трусах и рубашке. При этом Кадони нежно положил руку на талию Орловой.

«Когда дружба – не пустые слова!!! Закрыть собой друга – мой долг !! Мы были не совсем готовы к фотосессии, а Влад совсем не готов», — подписала Орлова неоднозначный снимок.

Орловой и Кадони давно приписывают роман. Откровенным фото ведущая лишь подогрела слухи. Пользователи Сети усомнились, что их связывают только дружеские отношения. Они призвали пару перестать скрывать отношения.

«А что вы, Ольга делали, у него в халате, когда он в трусах?» — поинтересовалась elena_zam82.

«Вуаля шпили-вили», — пошутил prostoy__3838.

«Спалились», — написала lizastepanova195.

«Женитесь уже! Идеальная пара! Счастья вам!» — добавил parfum.ekb.nataliy.

Ранее Орлова опубликовала фото с ребенком на руках. Певица Анна Семенович не оставила без внимания фотографию исполнительницы. Семенович лаконично оценила кадр, написав: «Тебе идет». Несколько фолловеров посчитали, что Орлова держит на руках своего ребенка. Они высказали мнение, что он похож на певицу.