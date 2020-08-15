Шкурин принес победу ЦСКА в матче против «Тамбова»

Москва, 15 августа. В матче второго тура чемпионата России московский ЦСКА обыграл «Тамбов». Победный гол забил форвард Илья Шкурин.

Встреча, проходившая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:1.

ЦСКА открыл счет на 29-й минуте матча: ворота соперника «взял» Константин Кучаев. Однако уже к концу первого тайма «Тамбов» сравнял счет благодаря точному удару Александра Карапетяна.

На 55-й минуте дебютный гол за ЦСКА забил Шкурин.

Лучшим игроком матча признан полузащитник ЦСКА Кучаев. На поле он провел всю игру.

Костя Кучаев второй матч подряд забирает приз лучшему игроку! #ЦСКАтамбов pic.twitter.com/5vbdDGUXVL — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 15, 2020

В прошлом сезоне «армейцы» в 30 турах набрали 50 очков и заняли четвертое место в турнирной таблице. Тамбов был на 14-й строчке.