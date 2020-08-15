Названы два эффективных способа избавиться от запаха чеснока​​​​​​​

Пекин, 15 августа. Неприятный запах во рту после употребления чеснока приносит множество неудобств, однако от него можно легко избавиться. Автор китайского портала Sina назвал два эффективных способа избавиться от запаха.

Он отметил, что чеснок обладает полезными свойствами, и рекомендовал чаще добавлять его в пищу. Людей зачастую отпугивает неприятный запах чеснока, с ним некомфортно разговаривать с другими людьми.

«Запах чеснока действительно неприятный, некоторые люди, учуяв его, чувствуют тошноту, и им трудно его терпеть», — отметил автор.

Чистить зубы после каждого приема пищи «хлопотливо и неудобно». Он предложил два легких способа избавиться от запаха.

Во-первых, после употребления чеснока можно съесть яблоко. Оксикислоты в этом фрукте быстро нейтрализуют «аромат». Кроме того, яблоки содержат витамины. Второй способ тоже довольно прост: достаточно лишь после чеснока съесть что-то пресное или пожевать сухие чайные листья.

«Эти два способа просты и удобны в применении, они гарантированно никого не разочаруют», — подытожил автор.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил лечебные свойства имбиря, чеснока и лимона. Эти продукты, по его словам, оказывают влияние на состояние общего иммунитета, однако не идут ни в какое сравнение по своей эффективности с противовирусными препаратами.