Бондарчук вышла замуж за 44-летнего предпринимателя

Москва, 15 августа. Экс-супруга Федора Бондарчука — Светлана — снова вышла замуж. Свадебная церемония прошла в Гагаринском ЗАГСе Москвы.

Избранницей владелицы PR-агентства и модели стал 44-летний бизнесмен и дизайнер Сергей Харченко, который на 7 лет младше супруги.

«Ура! Любовь спасет мир!» — написала Светлана Бондарчук в Instagram.

Пользователи сразу отреагировали на это событие, «засыпав» ее комплементами и пожеланиями.

«Поздравляю! Заслужили горящие глаза и счастье», — написала фолловер.

«Молодцы! Вы красивая пара! Счастья вам», — поддержала другая пользовательница.

«Светлана, поздравляю, очень-очень рада за вас! Долгих совместных счастливых лет», — написала пожелание фолловер.

Кто-то философски отметил, что раз дети выросли, то почему бы снова не выйти замуж.

Напомним, что накануне свадьбы стало известно, что Бондарчук ушла с должности главного редактора журнала Hello! Стоит отметить, что в этом издании она проработала 15 лет. По ее словам, годы были яркими и увлекательными. Перед ее глазами «прошли» 700 обложек, масса материалов и десятки новых людей, сообщает «ФедералПресс».