Доктор Мясников назвал продукты, которые помогут улучшить настроение

Москва, 15 августа. Правильное питание позволит не только сбросить лишний вес и рассчитывать на более долгую жизнь, но и способно повысить настроение человека. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал доктор Александр Мясников.

Плохое самочувствие человека зачастую является следствием употребления вредной пищи, от которой в таком случае следует отказаться. Однако если алкоголь и фаст-фуд не вызывает никаких вопросов, то есть продукты, на вред которых мало бы кто мог подумать. Доктор Мясников подробно объяснил, употребление каких продуктов и почему человеку следует избегать.

Одним из таких продуктов является черный хлеб. Не все знают, что выпекается он из белой рафинированной муки с добавлением ароматизаторов и красителей. Думая о том, что правильно питается, человек и не подозревает, что пичкает свой организм вредными быстрыми углеводами, не способствующими долгому насыщению, и химией.

Враг «диеты хорошего настроения» №1 — колбаса. Еще в 2015 году было признано, что в ней содержится огромное количество канцерогенов, напомнил специалист. Как и другие копчености, колбаса приводит к ожирению, снижению инсулинорезистентности организма, а в последствии и онкологии.

«Это самый вредный продукт. В колбасный отдел лучше не ходить. Лучше покупайте мясо и используйте для бутерброда его, отваренное в течение получаса. В таком продукте и калорий меньше в несколько раз, и выходит дешевле», — подчеркнул Мясников.

Популярный среди спортсменов и любителей диет рис оказался также не так полезен, как о нем думали. Дело в том, что в магазинах в большинстве случаев продается очищенный рис, употребление больших количеств которого вызывает раздражительность, плаксивость и бессонницу. Кроме того, из-за него может снизиться физическая и психическая работоспособность. Его можно заменить диким рисом с сохраненной оболочкой.

Врач-диетолог Наталья Круглова в свою очередь рекомендует отказаться от употребления жирной пищи, колбас, мясных полуфабрикатов и сладостей в вечерние часы. Предпочтение следует отдать морепродуктам, птице, творогу или растительной пище.