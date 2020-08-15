Россиянам перечислили правила безопасного сбора ягод в лесу

Москва, 15 августа. Специалисты советуют россиянам собирать ягоды подальше от цивилизации, населенных пунктов и машин. Эксперт Михаил Воробьев заявил, что к безобидному занятию следует относиться с умом, иначе оно может быть опасным.

Воробьев посоветовал не заходить глубоко в лес, потому что плоды нуждаются в солнечном свете, который с трудом пробивается через густые ветки деревьев.

«Их обычно ищут на лесных полянках и опушках, то есть там, где есть солнечный свет», — объяснил агроном.

Следует также помнить о высокой пожароопасности в лесу. Особенно бдительными следует быть людям, которые живут в областях, приближенных к Чернобыльской станции. Внешний вид спелых ягод в таких местах может быть обманчив, передает Пятый канал.

«Темные ягоды, такие как черника, голубика в силу физиологических причин потребляют радионуклиды больше, чем другие ягоды», — говорит Воробьев.

По словам агронома, нужно следить за тем, чтобы не спутать ядовитые ягоды с безвредными. Перед походом в лес можно поискать информацию в интернете о том, какие ягоды сейчас созрели, и с чем их можно спутать.

«Сейчас созрели ядовитые ягоды такие как: Волчья лыка, вороний глаз, плоды ландыша, она выглядит очень аппетитно, но содержат в себе массу сердечных гликозидов», — рассказал биолог.

Проще всего обезопасить себя от ядовитых ягод — это запомнить их внешний вид. Эксперт предупредил россиян о том, что не стоит трогать руками незнакомые кустарники и деревья.