Бузовой напомнили, как правильно креститься

Москва, 15 августа. Отец Андрей прокомментировал поступок певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которая перед выступлением перекрестилась не по православной «схеме»: лоб-лево-право.

Представитель РПЦ напомнил, что крестное знание является одним из обрядов, которым «человек с благоговением демонстрирует свое желание обратиться к богу, помолиться, показывает себя как христианин». В православной традиции принято креститься, прикладывая «щепотку» правой рукой сначала на правое плечо, потом на левое.

«Очевидно, в данной ситуации она крестилась по западному образцу. В католической церкви крестятся слева направо. Вполне возможно, что эта певица относит себя к западной церкви — протестантской или католической», — отметил священнослужитель в беседе с Nation News.

Однако сама Бузова неоднократно подчеркивала, что она является православной. В таком случае, отметил отец Андрей, можно говорить о некоторой неграмотности. Он напомнил, что «обрядовая сторона, внешняя связана в первую очередь с приверженностью к определенному вероучению».

«Поэтому пренебрегать этим в полной мере нельзя. Когда мы крестимся определенным образом, мы говорим, что мы члены православной церкви», — подытожил он.

Отметим, днем ранее общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец сообщила, что МВД РФ взяло в разработку ее заявление о привлечении Бузовой к административной ответственности за пропаганду ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних.