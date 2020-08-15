Лукашенко заявил, что РФ окажет помощь Белоруссии при первом запросе

Минск, 15 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об итогах разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Лукашенко, у него состоялся длительный, обстоятельный разговор с президентом РФ. Глава Белоруссии признался, что удивлен осведомленностью Путина о ситуации в соседней стране.

«И мы с ним (Владимиром Путиным. — Прим. ФАН) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — рассказал Лукашенко.

Он напомнил, что с военной точки зрения у Белоруссии есть договор с РФ рамках Союзного государства и ОДКБ.

Ранее Лукашенко, комментируя ситуацию в стране, заявил, что действующая власть удержит ситуацию в Белоруссии и никому не отдаст страну. Он отметил, что за границей уже создают какое-то правительство. Он рекомендовал желающим «помочь» таким образом навести порядок у себя.