Лукашенко высказался о забастовках на предприятиях Белоруссии

Минск, 15 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о забастовках на предприятиях в стране.

Глава государства назвал забастовки «ножом в спину».

«Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину?» — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко, комментируя ситуацию в стране, заявил, что действующая власть удержит ситуацию в Белоруссии и никому не отдаст страну. Он отметил, что за границей уже создают какое-то правительство. Он рекомендовал желающим «помочь» таким образом навести порядок у себя.