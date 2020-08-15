Москва, 15 августа. «Газпром» может завершить строительство «Северного потока — 2» в первом квартале 2021 года, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По словам эксперта, компания обязательно завершит проект. Он призвал ориентироваться на заявления компании о сроках.

«Если бы работы начались 4 августа, как и планировалось ранее, «Северный поток — 2» мог быть сдан в первом квартале будущего года. И сейчас такие перспективы сохраняются», — считает эксперт.

Деев добавил, что на завершение укладки труб и пусконаладочные работы необходимо по три месяца. Однако он напомнил, что судно «Академик Черский» пока не переоборудовано.

Главный инвестиционный стратег «БКС Брокер» Максим Шеин уверен, что сроки реализации «Северного потока — 2» зависят от участия судна «Фортуна». Он не исключил, что есть шансы достроить газопровод до конца года.

«Но подводную часть лучше завершить до выборов в США, то есть до ноября, так как победа Дональда Трампа не гарантирована», — доб​​​авил Шеин.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков нашел несколько спорных моментов в достройке «Северного потока — 2». Эксперт счел странным отказ арендаторов баржи «Фортуна» участвовать в достройке проекта.

«Впрочем, главным препятствием для участия «Академика Черского» и «Фортуны» в строительстве служила их принадлежность к структурам «Газпрома», против которого выдвигаются санкции», — подытожил эксперт.

Юшков считает, что промедления могут быть связаны с тем, что «Академика Черского» не успели переоборудовать под сварку труб большого диаметра. По мнению эксперта, «Северный поток — 2» может быть построен до конца года и введен в эксплуатацию к середине весны.