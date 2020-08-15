Политолог Межевич заявил о политической несамостоятельности Тихановской

Многие белорусы, искренне желающие перемен, не очень понимают, на что именно они меняют надежного и стабильного президента Александра Лукашенко. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил исполняющий обязанности руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Так собеседник ФАН отреагировал на заявление штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о формировании «координационного совета по передаче власти» в стране. Пока нет никакой строгой процедуры, формы участия, а также правил набора людей — организаторы просят просто заявить о своем желании участвовать и подтвердить, «авторитетным представителем какой социальной группы, профессии или отрасли» является соискатель.

«Если мы с вами исходим из того, что Александр Григорьевич Лукашенко — законно избранный президент Белоруссии, то перед нами рисуется картина создания нелегальных органов власти, — заметил Межевич. — Любая конституция любой страны делать этого не позволяет — это самая настоящая попытка провести государственный переворот. С другой стороны, если кто-то считает, что госпожа Тихановская является законным президентом (хотя я не очень понимаю, какая есть правовая база у этого мнения), то подобные действия ее представителей кажутся ему приемлемыми».

Однако, продолжил политолог, и этом случае остается вопрос соотношения указанных действий с Конституцией Республики Беларусь.

«Предположим — только предположим! — Лукашенко не победил на выборах. В таком случае до тех пор, пока ситуация не исправляется (проводятся новые выборы, пересчитываются голоса и так далее), функции президента должен исполнять премьер-министр! Подчеркиваю — глава правительства — а не женщина, которая находится за пределами страны, и чей статус совершенно не понятен!» — объяснил эксперт.

По его словам, с точки зрения международного права, объявлять о создании альтернативного правительства с территории третьего государства, с одной стороны, незаконно, а с другой — демонстрирует причастность того самого «третьего государства» к попытке госпереворота.

«Безусловно, это Литва, — сказал собеседник ФАН. — Ну, а отношение Вильнюса к Минску давно всем известно: он готов любой ценой остановить Белорусскую атомную станцию, и если для этого требуется свергнуть власть, значит, будет свержение власти. Подчеркиваю — любой ценой, поскольку это является вопросом выживания политической коалиции, которая находится сейчас в Литве».

Межевич заметил, что успех или неуспех создаваемого «координационного совета» зависит от настроения белорусского народа.

«У меня очень много друзей в Республике Беларусь, и все они высказывают диаметрально противоположные точки зрения, — сказал политолог. — И я абсолютно уверен, что если одна из сторон конфликта пойдет по пути его эскалации, то примерно половина общества этот шаг не поддержит. Есть и еще один момент: предположим, мы хотим перемен и устали от той модели управления обществом, которая есть сейчас в Белоруссии. Но вот вопрос: а должны ли мы при этом поддерживать госпожу Тихановскую? А вдруг мы голосовали ни за нее, ни за Лукашенко? Об этом как-то все забывают».

Эксперт напомнил, что в избирательном бюллетене 9 августа были и другие кандидаты, также получившие поддержку народа.