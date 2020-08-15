Певица Кормухина показала раритетное фото с Легкоступовой

Москва, 15 августа. Гибель певицы Валентины Легкоступовой была настолько неожиданной, что многие звезды и поклонники были потрясены этим известием. О ней с теплотой рассказала певица Ольга Кормухина, которая поделилась в Instagram архивным снимком с исполнительницей.

На черном-белом кадре запечатлена Легкоступова, сама автор публикации и Наргиз Закирова. Снимок был сделан в Юрмале в 1986 году.

«На фото жеребьевки Валя — третья слева, за спиной Наргиз. Потом наши пути не раз переплетались — расходились и вновь соединялись благодаря одной любви — к музыке и к жизни!» — написала Кормухина.

Она с сожалением констатировала, что редко виделась с исполнительницей, которая была солнечной и любила жизнь. Однако это не мешало иметь дружеские отношения и взаимно радоваться успехам.

Автор публикации до сих пор не может поверить, что исполнительницы больше нет.

Также отреагировали и многие поклонники творчества Легкоступовой.

«Невозможно поверить. Соболезную родным и близким! Светлая память этому замечательному человеку!» — написала фолловер.

Комментариев подобного рода опубликованы десятки. Люди потрясены печальной новостью.

Напомним, что певица ушла из жизни 14 августа, находясь в больнице. О смерти исполнительницы сообщила ее дочь Анетта Бриль, пишет НСН.