Адвокат Ефремова допустил участие актера в суде 18 августа

Москва, 15 августа. Актер Михаил Ефремов может принять участие в следующем судебном заседании 18 августа, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«Во вторник Ефремов, скорее всего, примет участие в заседании, но утверждать об этом однозначно пока нельзя, все зависит от состояния его здоровья», — заявил Пашаев.

Адвокат отметил, что планирует навестить актера дома и узнать подробнее о его самочувствии.

Михаилу Ефремову стало плохо 11 августа прямо в здании столичного Пресненского суда, где проходило очередное слушание по делу о смертельном ДТП. Актера экстренно доставили в Боткинскую больницу. Как утверждает адвокат артиста Эльман Пашаев, причиной госпитализации Ефремова стал инсульт. Однако медики не выявили острого нарушения мозгового кровообращения у актера.

Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков.