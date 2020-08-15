Концертный директор Легкоступовой заступился за мужа певицы

Москва, 15 августа. Концертный директор скончавшейся в больнице певицы Валентины Легкоступовой опроверг причастность мужа артистки Юрия Фирсова к получению ею смертельных травм.

Валентина Легкоступова оказалась в больнице после того, как ее лежащей на полу с травмой головы обнаружила дочь. Спустя несколько дней певица скончалась. Некоторые полагают, к смерти звезды причастен ее супруг Юрий Фирсов, однако концертный директор Александр Герасимов придерживается иной точки зрения.

По его словам, вместе супруги прожили счастливые шесть месяцев, в течение которых не было и намека на алкогольные «загулы», о которых пишут в СМИ. Заступаясь за Фирсова, Герасимов отметил, что муж певицы относился к ней с большой любовью, теплом, заботой и трепетом. Именно он, добавил концертный директор, доставал для нее необходимые лекарства, при этом испытывая проблемы со своим здоровьем.

«Я за него очень переживаю: ему самому бы выжить! Прекратите его травлю! Он этого не заслуживает!» — признался Герасимов в интервью изданию Sobesednik.ru.

Что касается сообщений о якобы алкогольной зависимости артистки, то они не соответствуют действительности, заявил друг певицы. Он отметил, что Легкоступова никогда не пила, лишь на свадьбе позволила себе несколько глотков шампанского.

Смертельная травма, по его словам, является несчастным случаем. За несколько дней до того, как оказаться в больнице, Легкоступова упала в ванной и ударилось головой. На призывы мужа обратиться за помощью к врачам она отвечала отказом, ссылаясь на то, что само все пройдет.

Из-за смерти артистки скорбят многие выдающиеся деятели российской культуры. Так, народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал Легкоступову «достаточно близким» ему человеком и яркой певицей.