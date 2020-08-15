В Сети высмеяли возмущенных из-за российской монеты японцев

Москва, 15 августа. Комментарии японских читателей, которые выразили возмущение под статьей в газете Hokkaido Shimbun, не остались без ответа со стороны русскоязычных интернет-пользователей.

Напомним, что японцы высказали недовольство тем фактом, что в России была выпущена монета, посвященная операции по освобождению Курильских островов в 1945 году.

Японская общественность уже по традиции стала заявлять о том, что РФ должна отдать их стране эти острова. Японцы призывали отечественное правительство ответить России, выпустив свою монету, посвященную Курилам, сообщает «Царьград».

Буря негодования японских читателей вызвала иронию со стороны русскоговорящих пользователей. Они стали отвечать в различных СМИ и соцсетях на претензии островитян.

По мнению одной из читательниц, желание забрать Курилы вызывает смех.

Некоторые считают, что громкие заявления японцев свидетельствуют о бессилии японской стороны.

Другие посчитали, что «островную тему» в Японии и на международном уровне лоббируют Штаты. Вот только людям остается непонятным близкая дружба Вашингтона и Токио после чудовищной атомной бомбардировки.