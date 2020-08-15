Баранец не исключил размещения «Искандеров» в Крыму

Демонизация Крыма после обретения им российского статуса давно стала излюбленным приемом западной пропаганды. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Так собеседник ФАН отреагировал на публикацию польского издания Defence24, в которой журналисты утверждают, что сильно укрепленный российским министерством обороны Крым стал «пугалом» для стран как Европы, так и черноморского региона. Также поляки предостерегают, что противокорабельные ракеты РФ «охватывают почти все Азовское и Черное моря», а возможности нашей авиации и сил противовоздушной обороны растут день ото дня. Кроме того, у некоторых вызывает опасение возможное размещение на полуострове ракетных комплексов «Искандер» увеличенной дальности, что значительно усилит стратегическое значения Крыма с военной точки зрения.

«В этом заявлении очень много политики и какого-то глупого субъективизма, — считает Баранец. — Начать с того, что Крымский полуостров — это полностью, стопроцентно российская территория, как и любой другой клочок нашей земли. А это значит, что он должен быть надежно защищен. Вместе с тем, если мы посмотрим на карту, то увидим, что у Крыма особое расположение, он сильно «уходит» в море и с трех сторон окружен водой».

Военный обозреватель указал на важность полуострова еще и с той позиции, что в черноморскую акваторию регулярно, как к себе домой, наведываются корабли блока НАТО. По его словам, Крым и пространство вокруг него превращен усилиями Североатлантического альянса и примкнувшей к нему Украины в «зону постоянного давления на Россию».

«С другой стороны, мы видим, как из Киева постоянно звучат угрозы «взять свое» силой, если Москва «по-доброму» не пожелает уступать Крым, — добавил эксперт. — Очевидно, что в этом нелегком деле они рассчитывают на помощь Соединенных Штатов Америки и других стран НАТО».

Как видно, продолжил собеседник ФАН, полуостров до сих пор остается «лакомым кусочком» для недругов России — а потому руководством страны было принято решение дополнительно его защитить. С этой целью президент РФ Владимир Путин отдал приказ создать там самодостаточную группировку войск, которая могла бы отразить любые военные угрозы.