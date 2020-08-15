Донбасс сегодня: Киев несет крупные потери, бунты в ВСУ, солдаты избивают офицеров

Донбасс, 15 августа. Контрабанда оружия и боеприпасов из зоны ООС выросла с началом ротации. Войска Киева несут большие потери во время перемирия. Военнослужащие ВСУ избивают офицеров за просроченные сухпайки. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Два населенных пункта Донецкой Народной Республики обстреляны украинской армией за сутки. По Спартаку с позиций 42-го батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ работал автоматический станковый гранатомет. По поселку Яковлевка стреляли бойцы 1-го батальона 54-й механизированной бригады из стрелкового оружия. В обоих случаях обошлось без потерь и разрушений.

Армия Украины несет большие потери в зоне ООС

Недельные потери Вооруженных сил Украины в Донбассе в условиях перемирия не поддаются здравому объяснению. Согласно данным луганского и донецкого армейских корпусов, в течение последних семи дней потери украинских вооруженных формирований, не связанные с участием в боевых действиях, составили 23 военнослужащих, включая семерых погибших.

Основные потери — 19 военнослужащих — украинская армия понесла в Донецкой области. В 12 случаях бойцы получали травмы и ранения в результате подрывов на собственных минных заграждениях, отравления угарными газами и во время внутренних разборок в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Основными причинами гибели украинских военных стали подрывы на боеприпасах.

Украинцы вывозят оружие и боеприпасы из зоны ООС

Убывающие на ротацию в пункты постоянной дислокации военнослужащие украинской армии все чаще вывозят с собой оружие и боеприпасы с целью дальнейшей продажи, следует из сообщений Народной милиции ДНР и ЛНР. В последнее время на Донбассе активизировались так называемые волонтеры, представляющие националистические организации, которые вовлечены в схемы контрабанды оружия и боеприпасов из зоны конфликта.

Об инциденте во время попытки вывоза для продажи националистами боеприпасов рассказали в Управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на данные собственного источника в 57-й мотопехотной бригаде ВСУ. Во время вывоза контрабанды двумя военнослужащими бригады, в багажнике машины сдетонировал боеприпас. Результатом ЧП стала гибель солдата Поховича, второй военнослужащий по фамилии Ювиц получил многочисленные осколочные ранения.

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали подполковника Галая — начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Офицер воспользовался служебным положением и пытался вывезти из зоны конфликта партию оружия и боеприпасов. Теперь в штабе и на складах 93-й бригады и прибывшей на ее замену 14-й механизированной проводятся проверки состояния хранения и учета боеприпасов и оружия. СБУ имеет доказательства причастности к аналогичным преступлениям и других руководителей бригады, сообщили в Народной милиции ЛНР.

Украинские солдаты бунтуют из-за просроченных пайков

Неудивительно, что военнослужащие «сильнейшей армии континента» пытаются заработать незаконными способами и зачастую, как признаются потом на допросах задержанные за торговлю оружием бойцы, мотивом к совершению преступлений является простое желание нормально питаться и одеваться. Несмотря на постоянные рассказы украинских военных и политиков о скором вступлении страны в НАТО и внедрении в армию Украины натовских стандартов, простые военнослужащие не ощущают никакого «покращення».

Необеспеченность элементарными вещами и продуктами толкают «защитников» Украины на саботаж приказов командования, перерастающий в бунты, как это произошло в 24-й механизированной бригаде ВСУ, сообщает луганское управление Народной милиции. Военнослужащие третьего батальона бригады отказались нести службу на передовых до того момента, пока в батальон не перестанут поступать просроченные сухпайки и испорченный хлеб. Свои претензии в ультимативной форме бойцы высказали замкомбату майору Копылову.

При этом офицер ответил, что на складах бригады другого качества продуктов питания нет, и призвал довольствоваться нынешним обеспечением. После этого майор попытался уйти, но был остановлен военнослужащими и избит.