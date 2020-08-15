Илья Авербух и Лиза Арзамасова планируют сыграть свадьбу в 2021 году

Москва, 15 августа. Российская актриса Лиза Арзамасова может выйти замуж за Илью Авербуха уже в следующем году. Люди из окружения пары заявили, что жених буквально через пару месяцев приступит к подготовке свадьбы.

Предполагается, что влюбленные сначала пройдут официальную процедуру регистрации, после чего организуют пышный банкет для родственников и друзей. Коллеги звезд полагают, что произойдет это уже в 2021 году. Никаких приглашений на праздник пара еще не рассылала, поэтому можно предположить, что точная дата пока не назначена.

Информация о том, что российский тренер намерен распрощаться с холостяцкой жизнью появилась несколько недель назад, когда Арзамасова продемонстрировала поклонникам обручальное кольцо с бриллиантом. Фанаты сразу поняли, что актриса находится в статусе невесты. Однако сама девушка никаких комментариев по поводу женитьбы не дает.

В июле Арзамасова подтвердила, что встречается с Авербухом, однако других подробностей она не озвучила. Публика пока что не знает, как начались отношения пары. Есть предположение, что светлое чувство между ними зародилось около двух лет назад после довольно долгого периода дружбы. Стало известно, что Илья Авербух уже познакомил избранницу со своим отцом и сыном Мартином от предыдущего брака.

Ранее ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев объяснил, чем актриса Елизавета Арзамасова покорила Илью Авербуха. Васильев отметил, что профиль актрисы, улыбка, форма носа, длинные вьющиеся локоны мысленно отправляют смотрящего на звезду в ХIX век.