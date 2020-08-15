Лукашенко оценил внутриполитическую ситуацию в Белоруссии

Минск, 15 августа. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания в Центре стратегического управления в Минобороны прокомментировал внутриполитическую ситуацию в стране.

Президент обратил внимание, что чиновникам не хуже него видно, что в республике пытаются раскачать обстановку в обществе. Он констатировал, что в дело вовлекли уже работников предприятий.

Лукашенко подчеркнул, что действующая власть удержит ситуацию в Белоруссии и никому не отдаст страну.

Президент рассказал, что за границей уже создают какое-то правительство. Он отметил, что в Белоруссии все хорошо с совмином, ведь оно сформировано согласно Конституции. Никакие иностранные посредники и кабмины Минску не нужны. Он рекомендовал желающим «помочь» таким образом навести порядок у себя.

Александр Лукашенко также предостерег наиболее активных участников беспорядков от угроз в адрес военных и сотрудников правоохранительных органов.

«Вот я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого! Не надо играть с огнем! Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве», — заявил республиканский лидер.

Он добавил, что если мужчины хотят подраться, то пусть, главное, чтобы это не касалось детей и жен, сообщает пресс-служба главы государства.