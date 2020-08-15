Пугачеву обвинили в разрушении творческой карьеры Легкоступовой

Москва, 15 августа. Гибель советской и российской певицы Валентины Легкоступовой продолжает обретать новые подробности. По неофициальным данным, негативную роль в жизни исполнительницы могла сыграть Алла Пугачева.

Напомним, что огромную известность Легкоступова получила в середине 80-х годов. В 1991 году она прервала концертную деятельность в связи с рождением дочери, однако дальнейшие попытки вернуться на «музыкальный Олимп» закончились безрезультатно. Она не смогла завоевать былую популярность.

В связи с этим и появилась версия, что неудача может быть связана с Пугачевой. Она якобы каким-то высказыванием сыграла роковую роль в творческой деятельности Легкоступовой. Говорили, что Примадонна хоть и не напрямую, но избавилась от конкурентки по сцене.

Однако Легкоступова опровергала этот факт. Она констатировала, что реалии после развала СССР изменились, подстроиться под них уже не удалось.

Напомним, что 11 августа певицу госпитализировали, она впала в кому и умерла 14 августа.

Стоит отметить, что некоторые из окружения звезды считали, что к ее гибели может быть причастен муж Юрий Фирсов. Однако с этим мнением категорически не согласна подруга исполнительницы, сообщает «Дни.ру».