Россиянам объяснили, как получить «сверхвысокую» пенсию

Москва,15 августа. Правом на «сверхвысокие» пенсии на сегодняшний день обладают несколько категорий россиян. Они получают процент от оклада.

К привилегированным должностям относятся президенты и премьер-министры. У глав правительства размер пенсии также зависит и от срока службы на этом высоком посту. Так, к примеру, если премьер возглавлял кабмин от одного года до трех лет, после выхода на пенсию он получает 55% от средней зарплаты. Если срок работы больше трех лет, то 75% от оклада.

Таким образом, по данным «Московского комсомольца», пенсия экс-премьер-министра (при условии, что он занимал свою должность больше трех лет) составляет порядка 465 тыс. рублей.

«Сверхвысокие» пенсии также получают депутаты. На их выплаты тоже влияет стаж. Если он больше 5 лет — пенсия начисляется в районе 46,6 тыс. рублей. При стаже свыше 10 лет — 63,6 тысячи рублей. Министры могут рассчитывать на такие выплаты при стаже от трех и шести лет соответственно.

Выгодные условия получения пенсий также космонавты и судьи. Их ежемесячная выплата может достигать 250 тысяч рублей. У военных пенсии можно получать после 20 лет службы. Их максимальный размер будет составлять 85% от зарплаты. У высших военных чинов, например, генералов, по данным «МК», пенсия может составлять 60-70 тыс. рублей в месяц.

Прибавку к пенсии в размере 65,6 тыс. рублей получают обладатели звания Героя России. Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» могут рассчитывать на прибавку до 23 тысяч рублей. 30 тыс. рублей прибавки получают заслуженные и народные артисты.

При этом шанс получать «сверхвысокую» пенсию есть у других категорий россиян. Им можно использовать собственные накопления.

По словам замглавы информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, есть вариант ежемесячно откладывать по 10–15% от зарплаты и помещать их на депозит в надежном банке. Можно отдавать свои сбережения в негосударственные пенсионные фонды, использовать накопительное страхование, паевые инвестиционные фонды или заняться самостоятельным инвестированием.