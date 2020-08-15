Сатановский предупредил США о последствиях разрыва связей Белоруссии и РФ

Москва, 15 августа. Странам Запада не стоит предпринимать попытки уничтожить российско-белорусские отношения с помощью митингов против Александра Лукашенко. Предостережение озвучил политолог Евгений Сатановский.

Эксперт напомнил, что западные государства под руководством США и так уже активно вредят международным интересам России, препятствуя строительству газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, они настраивают против Москвы бывшие республики СССР. Особый удар по внешнеполитическим интересам РФ Запад пытается нанести через Белоруссию.

Учитывая политику некоторых постсоветских государств, именно Белоруссия является «одним из последних рубежей защиты национальных интересов Москвы в ближнем зарубежье, заявил эксперт во время шоу «Соловьев LIVE».

Политолог уверен, что простых слов о мире и дружбе в такой ситуации явно не хватит. Нужно более активно защищать интеграцию с Белоруссией.

«Что-то мне представляется, что, если накроется белорусско-российское партнерство, если не будет все нормально и с большими гарантиями — не с той «интеграцией», которая у нас была, а с настоящей, — то, извините пожалуйста, кто не хочет говорить с Лавровым, будет говорить с Шойгу. Есть такая формула», — напомнил эксперт.

Евгений Сатановский прямо сказал, что нельзя отдавать врагу то, «что находится рядом», на это просто нет права, тем более если нет возможности решать все дипломатическим путем.

Отметим, что ранее эксперт уже призывал Россию действовать жестче в отношении Запада, по его мнению, давно пора перестать вести себя, как «кот Леопольд», сообщал «Царьград».