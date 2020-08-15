Диетолог-нутрициолог предупредила о вреде детского питания для взрослых

Москва, 15 августа. Некоторые люди в стремлении сбросить лишние килограммы допускают большую ошибку, включая в свой рацион разные каши и пюре из детского питания.

Врачи будут абсолютно правы, заявляя, что питание для детей гораздо безопаснее привычной «взрослой» еды. В нем отсутствуют красители, консерванты, ГМО и ароматизаторы. Однако диетолог-нутрициолог, ведущая фитнес-рубрики на телеканале «Пятница» Арина Скоромная не рекомендует людям полностью переходить на детское питание в погоне за красивой фигурой.

В эфире радио Sputnik специалист пояснила, что включение в рацион такой пищи вовсе не способствует снижению веса. Дело в том, что детское питание фактически представляет собой пюре, полностью состоящее из быстрых углеводов в виде сахара. Такой продукт очень быстро усваивается, вызывая всплеск инсулина, но также быстро наступает чувство голода.

«В качестве диеты я бы не рекомендовала использовать детское питание. Как диета – это преступление сидеть на таких продуктах. Это не вариант», – подчеркнула Скоромная.

Кроме того, детское питание лишено крайне важных для организма компонентов. В частности, оно не может похвастаться наличием грубой клетчатки, отсутствие которой вызывает гарантированные проблемы с пищеварением и запоры, а также большого количества белков и полезных жиров. Однако нутрициолог признает, что время от времени взрослый человек может баловать себя детским питанием в качестве альтернативы вредным перекусам.

О полезных свойствах меда сказано немало. Однако далеко не каждому человеку стоит принимать его в пищу. Так, людям с сахарным диабетом этот продукт категорически противопоказан.