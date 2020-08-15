Экс-претендента в президенты Белоруссии Цепкало объявили в розыск в России



Минск, 15 августа. Бывшего претендента в президенты Белоруссии, экс-главу администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало объявили в межгосударственный розыск.

В базе МВД на розыск Цепкало в России говорится, что «разыскивается по статье уголовного кодекса», — пишет РИА Новости. В Белоруссии в отношении Цепкало возбуждено уголовное дело о взятке, он также разыскивается и на территории республики.

Помимо незарегистрированного кандидата на пост главы Белоруссии, в межгосударственный розыск объявлен создатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило. В настоящее время и Цепкало, и Путило находятся за пределами Белоруссии, уточняет Mash.

Ранее Цепкало заявил, что намерен создать в Белоруссии «Фронт национального спасения» против того, что действующий президент Александром Лукашенко в шестой раз стал президентом республики.

Выборы главы государства прошли в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80,1% голосов избирателей, его главный конкурент Светлана Тихановская — 10,1%.