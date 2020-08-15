Лоза раскрыл секрет успеха и популярности Виктора Цоя

Москва, 15 августа. Певец и композитор Юрий Лоза считает, что легенда русского рока Виктор Цой приобрел популярность благодаря своей ранней трагической смерти. Лоза подчеркнул, что если бы Цой не погиб в автокатастрофе, то сегодня не смог бы завоевать титул культового исполнителя и добиться такого успеха.

Напомним, что сегодня исполняется ровно тридцать лет со дня гибели Виктора Цоя, который за свою недолгую музыкальную карьеру успел стать кумиром миллионов и символом Перестройки. Певец Юрий Лоза считает, что звание культового исполнителя получают все музыканты, которые рано ушли из жизни.

«Вот смотрите, Моррисон культовый певец? Культовый. А Хендрикс? Тоже культовый. Люди, которые рано уходят, они остаются вечно молодыми. Каждое новое поколение считает Цоя своим ровесником, потому что они не видели его старым», — говорит Лоза.

По мнению Лозы, оценить творчество Цоя сегодня очень сложно из-за того, что в народе существует культ Виктора. При этом созданные им композиции подкупают своей простотой, ни для кого не секрет, что сыграть их может практический любой, передает «Политика сегодня».

«Это не говорит о том, что они плохи. Просто такая особенность. Их легко исполнить любому молодому человеку с гитарой во дворе», — говорит Лоза.

Юрий Лоза подчеркнул, что ни в коем случае не хотел бы обижать почитателей творчества музыканта.

«Я с уважением отношусь к нему, слово плохого никогда не говорил, и сейчас не говорю», — подытожил певец.

Напомним, что Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года на автотрассе в Латвии. Его авто вылетело на встречку, где столкнулось с рейсовым автобусом. По официальной версии, музыкант уснул за рулем. Цою было 28 лет.